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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В МИД Турции сообщили о работе Анкары над продлением "зерновой сделки"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турецкие власти предпринимают усилия с целью добиться продления срока действия черноморской "зерновой сделки", заявил в воскресенье в Дохе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы усердно работаем над беспрепятственной реализацией черноморской "зерновой сделки" и над ее продлением", - приводит Al Arabiya его слова с конференции ООН по вопросам наименее развитых стран.

Он добавил, что обсуждал тему продолжения действия сделки с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

22 июля прошлого года в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" превысил 22 млн тонн.

Действие инициативы истекает 18 марта этого года.

Украина Турция ООН Мевлют Чавушоглу
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