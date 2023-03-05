В МИД Турции сообщили о работе Анкары над продлением "зерновой сделки"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Турецкие власти предпринимают усилия с целью добиться продления срока действия черноморской "зерновой сделки", заявил в воскресенье в Дохе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы усердно работаем над беспрепятственной реализацией черноморской "зерновой сделки" и над ее продлением", - приводит Al Arabiya его слова с конференции ООН по вопросам наименее развитых стран.

Он добавил, что обсуждал тему продолжения действия сделки с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

22 июля прошлого года в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. В конце февраля сообщалось, что объем экспорта украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки" превысил 22 млн тонн.

Действие инициативы истекает 18 марта этого года.