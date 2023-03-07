В ООН сообщили о предстоящей встрече в Женеве с делегацией РФ по теме зерновой сделки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ООН ожидают на следующей неделе делегацию из России для переговоров на высоком уровне по зерновой сделке, сообщил во вторник заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

"На следующей неделе мы ожидаем российскую делегацию в Женеве для дальнейших переговоров на высоком уровне по черноморской инициативе", - сказал он.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.