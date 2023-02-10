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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минстрой предложил включить в тело ипотеки российскую мебель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой предлагает включить покупку мебели российского производства в тело ипотеки на строящееся жилье, заявил на совещании у президента по развитию леспрома глава ведомства Ирек Файзуллин.

"В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса возможно поддержать (...) инициативу по приобретению предметов мебели российского производства и за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья", - сказал министр.

По его словам, это поможет снизить себестоимость для конечного потребителя, так как продукт включается в тело кредита.

Сейчас только четверть домовладений строится из дерева, однако материал все равно набирает спрос. По сравнению с 2021 годом увеличение составило 31%, добавил глава Минстроя.

Производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии для снижения цены кв. м. При этом цена домокомплекта должна составлять не более 3,5 млн рублей. Второе условие - нужно предоставить покупателям скидки до 10% от стоимости.

Компании, которые готовы выполнить требования, смогут участвовать в конкурсе Минпромторга на получение субсидий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил продумать меры для доступности гражданам строительства индивидуальных домов. Он уточнял, что в общей сложности около 45 млн человек хотят строить индивидуальные дома. Мишустин заявлял, что в правительстве рассмотрят возможные шаги для решения этого вопроса.

Минстрой Ирек Файзуллин Владимир Путин Михаил Мишустин Минпромторг
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