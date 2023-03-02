Банк России сохраняет жесткую риторику в вопросе регулирования ипотеки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России снова предупредил о рисках, которые несет высокий рост ипотечных кредитов на фоне ухудшения стандартов выдач и использования схем от застройщиков.

"Мы будем принимать все необходимые меры, чтобы не допустить роста рискованной ипотеки", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Ипотека в прошлом году выросла более чем на 20% (это ниже рекордов 2021 года), но в этом росте есть компоненты, которые беспокоят ЦБ. В частности, регулятор видит ухудшение стандартов выдач и снижение темпов досрочных погашений. Эти факты говорят о том, что финансовое положение заемщиков могло ухудшиться, предупредила Набиуллина.

"Экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей. На восстановление нужно время. Но мы видим, что банки не всегда особенно терпеливы. Поэтому мы видим распространение схем "льготная ипотека от застройщика", "ипотека с кешбэком". (...) Попытка таким образом обмануть экономику чревата серьезными последствиями, рисками для финансовой и социальной стабильности", - заявила она.

В связи с этим ЦБ вводит повышенные резервы по "схемной" ипотеке от застройщика и более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. Кроме того, регулятор с 1 мая увеличит макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

"Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, прямо прописанные в законе. Нам не хотелось бы, чтобы эти схемы множились и мы ставили регуляторные барьеры. По итогам этого года мы ждем роста ипотеки на уровне 15%. Но главное - будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы", - заявила Набиуллина.