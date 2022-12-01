Азербайджанская "дочка" "Абрау-Дюрсо" планирует увеличить экспорт вина в РФ в 6 раз

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Компания AzAbrau ("дочка" российской "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане) в 2022 году экспортировала в Россию 600 тысяч бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок. Об этом сообщил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов на пресс-конференции в Баку в четверг.

"В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию", - сказал Титов. Таким образом, поставки планируется увеличить в 5,8 раза.

По его словам, во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане планируется запустить линию по производству игристых вин.

Титов отметил, что цели компании – войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в Россию и продвигать продукцию AzAbrau в РФ.

Он также добавил, что потенциальным рынком для экспорта вин AzAbrau рассматриваются Турция и Китай.

Как сообщалось ранее, группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО "Sheki Sharab" в Шекинском районе Азербайджана. На инвестконкурс была выставлена госдоля в предприятии в 86,64%.

Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан, производство было запущено в 2008 году. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок.

"Абрау-Дюрсо" – ведущий производитель игристых вин в России. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на "Московской бирже".