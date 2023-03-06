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Altria купит производителя электронных сигарет NJOY за $2,75 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Altria Group Inc., одна из крупнейших табачных компаний мира, сообщила, что покупает производителя электронных сигарет NJOY Holdings Inc. за $2,75 млрд.

Altria станет владельцем всего портфеля продуктов NJOY, в том числе NJOY ACE, единственной POD-системы (электронные сигареты с картриджем), получившей одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Условия сделки предполагают дополнительные выплаты Altria в пользу NJOY в размере $500 млн, которые зависят от одобрения регуляторами определенных продуктов компании.

NJOY имеет одобрение FDA на продажу в Штатах шести продуктов и ждет итогов проверки заявок на ряд других.

"Мы полагаем, что наши коммерческие ресурсы могут принести пользу взрослым потребителям табачной продукции и увеличить рыночную конкуренцию", - заявил главный исполнительный директор Altria Билли Гиффорд.

NJOY, по данным Nielsen, является третьим по популярности брендом электронных сигарет в США, однако его доля на американском рынке составляет лишь 3%.

Altria ожидает, что сделка позитивно скажется на ее свободном денежном потоке в течение двух лет после закрытия, а на прибыли в расчете на акции без учета разовых факторов - в течение трех лет.

Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $4,98-5,13 на акцию, что на 3-6% выше показателя 2022 года.

За последние 12 месяцев капитализация Altria снизилась на 12%.

Altria NJOY США FDA Билли Гиффорд
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