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"Газпром" разместил "замещающие" облигации на 228,6 млн евро для обмена евробондов-2025

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 228,6 млн евро в рамках обмена еврооблигаций "Газпрома" с погашением в марте 2025 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 45,73%.

Оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на 158,4 млн евро, денежными средствами - бонды на 70,2 млн евро, говорится в сообщении. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение еврооблигаций.

Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%, ближайшая выплата приходится на 21 марта. До замещения в обращении находились еврооблигации на 500 млн евро.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В январе-феврале 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро, а также долларовые выпуски с погашением в 2026, 2028, 2030 и 2037 годах и выпуск в евро с погашением в 2027 году.

Газпром капитал Газпром
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