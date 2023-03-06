Российское юрлицо VK выкупило 100% "Деньги.Мэйл.Ру" у аффилированной структуры

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Компания ВК", основное российское юрлицо VK, приобрела 100% РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" у кипрской P.J.V. Digital Forces LTD, входящей в международный материнский холдинг VK Company Limited. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В феврале сделку одобрил президент РФ Владимир Путин.

"Деньги.Мэйл.Ру" должна была стать частью платежного СП VK, ПАО "Мегафон", USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайской Ant Group ("дочка" холдинга Alibaba). Партнеры анонсировали создание СП в конце 2019 года, обязывающие документы были подписаны в феврале 2021 года. В рамках этого VK должна была внести в СП РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежный сервис VK Pay, взамен получив 40% создаваемой компании.

Предполагалось, что формирование платежного СП должно завершиться в III квартале 2021 года наряду с финансовым СП, в котором должны были участвовать те же партнеры.

Тем не менее, VK в октябре того же года поставил под сомнение создание СП в изначальной конфигурации. Тогда же компания перестала относить свои активы – РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО), платежный сервис VK Pay и долю в InPlat – к проектам, предназначенным для продажи.