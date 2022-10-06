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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Бывшая "дочка" Сбербанка в Казахстане завершит ребрендинг сети за полгода

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Казахстанский Bereke bank (Береке банк), бывший дочерний банк Сбербанка, выкупленный госхолдингом "Байтерек", начал ребрендинг филиальной сети и рассчитывает завершить этот процесс за шесть месяцев, сообщила пресс-служба банка.

Всего у кредитной организации 17 филиалов, указано на ее сайте. Перерегистрация банка в связи со сменой названия завершилась 14 сентября.

"Байтерек" и Сбербанк России 1 сентября закрыли сделку купли-продажи Сбербанка Казахстан. Тогда же было объявлено о планах переименовать банк. "Береке" в переводе с казахского означает изобилие, достаток.

Сбербанк решил уйти с казахстанского рынка из-за геополитики и ради интересов клиентов дочернего банка. Блокирующие санкции США негативно повлияли на международный бизнес Сбербанка, в том числе и на казахстанскую "дочку". Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев в мае говорил, что интерес к банку в Казахстане проявляли как российские инвесторы, так и потенциальные покупатели из Турции и Ближнего Востока.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 августа 2022 года дочерний банк Сбербанка занимал 8-е место по объему активов среди 22 банков страны.

Казахстан Сберанк Байтерек Bereke bank
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