Сбербанк в I квартале получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в первом квартале 2023 года получил 350,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, в том числе в марте – 125,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Финансовый результат за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

"Март стал для Сбера лучшим месяцем с начала года. Мы выдали максимальный за всю историю объем розничных кредитов – более 660 млрд рублей, нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате Сбер заработал прибыль в размере более 125 млрд рублей, что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%", - приводятся слова президента - председателя правления банка Германа Грефа в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в январе-феврале 2023 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) – до 225 млрд рублей (прибыль в январе составила 110,1 млрд рублей, в феврале – около 114,9 млрд рублей).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-март 2023 года составили 71,2 млрд рублей при стоимости риска в 0,93% (без учета влияния курсовой динамики). Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.

Чистый процентный доход за январь-март текущего года составил 517,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 22,4%. В марте этот показатель вырос на 32,9% – до 180,6 млрд рублей. Ускоренный рост связан с эффектом базы: удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года ввиду повышения ключевой ставки ЦБ, пояснил банк.

Чистый комиссионный доход в I квартале текущего года достиг 156,4 млрд рублей (рост на 14,4%). За март 2023 года он составил 59,7 млрд рублей, увеличившись к марту 2022 года на 15,3%. Рост этого показателя банк объясняет изменением условий на рынке платежных карт.

Операционные расходы в I квартале 2023 года выросли на 16,4% – до 171,5 млрд рублей. В марте операционные расходы увеличились на 39,5% – до 65,5 млрд рублей.

"Динамика операционных расходов в марте обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – в марте 2022 года запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов", - отметил банк.

Отношение операционных расходов к доходам за три месяца составило 22,2%.

Прибыль до налогообложения в январе-марте текущего года составила 476,8 млрд рублей, в марте – 198,9 млрд рублей.

Базовый капитал в I квартале 2023 года вырос на 5,2% – до 4,971 трлн рублей, общий – на 4,4% – до 5,625 трлн рублей.

Коэффициент достаточности общего капитала (Н1.0) на 1 апреля 2023 года составил 14,8% (рост с начала года на 0,1 п.п., сокращение за месяц на 0,1 п.п.), базового – 13,1% (рост с начала года на 0,2 п.п., за месяц – на 0,4 п.п.).

Сбербанк отмечает, что финансовые результаты достигнуты им без использования послаблений ЦБ.