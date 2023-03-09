Сбербанк планирует продолжить развивать экосистему

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует продолжить развивать экосистему, в основном смотрит на партнерские схемы, а не на вхождение в капитал компаний, сообщил на конференц-колле с инвесторами и аналитиками президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы планируем развиваться как экосистемная компания, потому что мы видим, что этот тренд в мире только усиливается, и мы видим, что разработанная нами стратегия была вполне оправдана. Понятно, что в 2022 году мы вынуждены были сконцентрировать наши усилия на ключевых направлениях, ряд активов мы продали, из ряда активов мы вышли", - сказал он.

"Сегодня мы будем развивать наши экосистемные сервисы во многом не через владение, а по партнерской схеме. Мы в принципе это планировали во всяком случае делать, но сейчас пришлось делать это немного пораньше. В этой части наши планы не отменяются, и мы будем продолжать этим заниматься", - добавил глава Сбербанка.

Он отметил, что объем инвестиций группы в развитие экосистемы в ближайшие три года может быть озвучен в новой стратегии развития.

"В целом прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще, конечно же, отрицательный, но это тоже закладывалось нами в стратегию", - заявил Греф. По его словам, убыток в основном сформирован за счет капитальных вложений банка в ускоренный рост компаний экосистемы.

Он добавил, что так ситуация будет складываться еще какое-то время. "Когда мы выйдем в стабильно прибыльную сферу, я пока сказать не могу. К 2023 году это точно произойдет", - заявил глава банка.

Он напомнил, что в 2022 году периметр группы Сбербанка был изменен: банк вышел из ряда совместных партнерств, оптимизировал отдельные направления бизнеса, продал дочерние банки в Швейцарии и Казахстане, урегулировал проблемную задолженность по компании Fortenova, закрыл подразделения глобальных рынков и свернул операции с финансовыми инструментами за рубежом.

"В результате нам удалось вернуть из-за границы свыше $6 млрд", - сказал Греф. Он отметил, что эти $6 млрд вернулись в форме денежных средств, в первую очередь имеют отношение производным финансовым инструментам.

Сбербанк в 2022 году получил 143 млрд рублей убытка от прекращенной деятельности по МСФО против 80 млрд рублей прибыли в 2021 году. Прибыль банка от продолжающейся деятельности в 2022 году составила 413,8 млрд рублей против 1 трлн 165,9 млрд рублей в 2021 году. Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году.