BMW увеличит инвестиции в новый завод в Венгрии до 2 млрд евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличит инвестиции в строительство завода в Венгрии до 2 млрд евро с 1 млрд евро, объявленного в 2018 году.

Как сообщается в пресс-релизе BMW, на заводе в венгерском городе Дебрецен будут производить ся не только автомобили, как было заявлено ранее, но и высоковольтные аккумуляторы для электромобилей.

Благодаря расширению завода на нем появится более 500 новых рабочих мест в дополнение к 1 тыс. рабочих мест на линии по выпуску автомобилей.

Строительство завода началось примерно полгода назад, сообщила компания. Производство как автомобилей, так и аккумуляторов на нем, как ожидается, начнется к концу 2025 года.

Завод в Дебрецене станет для BMW первым производственным объектом в Европе более чем за два десятилетия. Компания планирует производить там до 150 тыс. машин в год.

В то же время размещение производства аккумуляторов на этом заводе позволит BMW упростить логистику в выпуске линейки электромобилей Neue Klasse, о которых компания объявила в октябре этого года.

Котировки акций BMW снижаются на 0,2% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 5,2%, до 55,28 млрд евро.