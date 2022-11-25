Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

BMW увеличит инвестиции в новый завод в Венгрии до 2 млрд евро

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличит инвестиции в строительство завода в Венгрии до 2 млрд евро с 1 млрд евро, объявленного в 2018 году.

Как сообщается в пресс-релизе BMW, на заводе в венгерском городе Дебрецен будут производить ся не только автомобили, как было заявлено ранее, но и высоковольтные аккумуляторы для электромобилей.

Благодаря расширению завода на нем появится более 500 новых рабочих мест в дополнение к 1 тыс. рабочих мест на линии по выпуску автомобилей.

Строительство завода началось примерно полгода назад, сообщила компания. Производство как автомобилей, так и аккумуляторов на нем, как ожидается, начнется к концу 2025 года.

Завод в Дебрецене станет для BMW первым производственным объектом в Европе более чем за два десятилетия. Компания планирует производить там до 150 тыс. машин в год.

В то же время размещение производства аккумуляторов на этом заводе позволит BMW упростить логистику в выпуске линейки электромобилей Neue Klasse, о которых компания объявила в октябре этого года.

Котировки акций BMW снижаются на 0,2% на торгах во Франкфурте в пятницу. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 5,2%, до 55,28 млрд евро.

Германия BMW
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС надеются в пятницу достичь договоренности по потолку цен на российскую нефть

В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов запрета на российский газ

Экстренные службы ликвидируют последствия мощного наводнения в Саудовской Аравии

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле
Пандемия коронавируса

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Китае второй день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

Что случилось этой ночью: пятница, 25 ноября

Маск объявил об "амнистии" для заблокированных аккаунтов в Twitter

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Европарламент одобрил непризнание загранпаспортов, выданных в новых субъектах РФ

Что произошло за день: четверг, 24 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });