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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Правительство РФ вносит в Думу законопроект о госрегулировании рынка табака

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение внести в Госдуму законопроект "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", рассмотренный на заседании в четверг.

Распоряжение о внесении законопроекта подписано 9 марта и размещено на официальном портале правовой информации. Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания назначен статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

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Ранее в РФ не было отдельного закона, регулирующего производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции. Необходимость его разработки и усиления контроля на рынке возникла в связи с увеличением нелегального оборота этой продукции.

Как сообщалось, законопроект разработал Минфин. В качестве модели регулирования будет использована уже действующая система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Документ предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать. Оборудование, задействованное в незаконном производстве, будет подлежать изъятию. Лицензирование розничной продажи законопроектом не предполагается.

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Кроме того, для предотвращения незаконных производства и оборота в документе предусмотрены запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, отдельные ограничения по перемещению продукции, обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Предполагается также расширение функций Росалкогольрегулирования, наделение его правом контроля в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Служба может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль.

С 2019 года табачная и никотинсодержащая продукция маркируется средствами идентификации ЦРПТ "Честный знак". Разработанный законопроект предполагает, что вводимый государственный контроль будет также опираться на маркировку ЦРПТ. В этой системе будет производиться учет объема производства и оборота продукции и сырья.

По оценке экспертов Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК"), доля нелегального оборота сигарет в РФ во втором полугодии 2022 года составила 12,1%, в ряде регионов она достигает 30% и выше. Доля нелегального оборота никотинсодержащей продукции составляет 79%, в том числе 93% занимает нелегальный оборот никотинсодержащей жидкости.

По оценкам Счетной палаты, за период с 2016 по 2021 год федеральный бюджет недосчитался порядка 300 млрд рублей от нелегального оборота табака.

По данным Росстата, табачные предприятия РФ в 2022 году произвели 222 млрд штук сигарет, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Госдума
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