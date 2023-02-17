Потери бюджета РФ от нелегального оборота табака за 9 месяцев 2022г. превысили 60 млрд руб.

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный бюджету РФ от нелегального оборота табака, за девять месяцев 2022 года составил 61,1 млрд рублей, сообщил исполняющий обязанности директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, сославшись на данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО "ННЦК").

"По оценкам Счетной палаты, за период с 2016 по 2021 годы федеральный бюджет недосчитался порядка 300 млрд рублей", - сказал он в пятницу в ходе круглого стола в Москве.

По его словам, данные ННЦК также свидетельствуют о том, что доля нелегального оборота сигарет в РФ во втором полугодии 2022 года составила 12,1% в пересчете на курильщика. "К сожалению, в отдельных субъектах эта доля достигает 30% и выше. По результатам другого исследования ННЦК, которое было проведено в конце 2022 года, доля нелегального оборота никотинсодержащей продукции на рынке составляет 79%, в том числе 93% занимает нелегальный оборот никотинсодержащей жидкости", - заявил Заславский.

При этом он сообщил, что после значительного снижения доли нелегального оборота в 2019-2021 годах с 15,6% до 12%, дальнейшая динамика остановилась на значениях порядка 12-13%. Позитивные сдвиги, по его словам, в предыдущие годы связаны с внедрением системы маркировки на табачном рынке (началось с 2019 года). "Однако маркировка, которая сегодня уже заслуженно признается одним из самых эффективных инструментов по обелению рынка, все же не является единственным таким инструментом, - сказал он. - Для дальнейшего снижения нелегального оборота необходимы комплексные законодательные нормативные решения по регуляторике отрасли, которые должны строиться на глубоком анализе причин процессов, которые происходят на рынке".

Как показал анализ, наиболее серьезное негативное влияние на рынок, в том числе в первую очередь на конкурентоспособность добросовестных его участников, оказало, в частности, "снижение количества проводимых контрольных мероприятий в условиях фактически полного отсутствия риск-ориентированного подхода к контрольной работе в этом направлении", сказал Заславский. "Так, за девять месяцев 2022 года на розничных рынках табака проведено в три раза меньше внеплановых проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 60 субъектах Российской Федерации в третьем квартале 2022 года внеплановые проверки в отношении точек продаж табака вообще не проводились. А вот в 79 субъектах не проведено ни одной контрольной закупки", - сообщил он.

Аналогичная ситуация складывается и в правоприменительной практике. За девять месяцев 2022 года было возбуждено в 2,5 раза меньше дел об административных правонарушениях, чем в 2021 году. "Таким образом, в этих условиях введенными ограничениями на проверки могут воспользоваться и пользуются недобросовестные участники рынка для реализации нелегальной продукции", - констатировал он, сообщив, что этот вопрос был поднят на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое состоялась 14 декабря 2022 года. "В соответствии с решением комиссии, Минэкономразвития сейчас совместно с Минсельхозом и Роспотребнадзором прорабатывают вопрос, каким же образом будут обеспечены в 2023 году контрольные мероприятия на табачном рынке. Ожидаем предложений, ожидаем решения, срок там установлен - первый квартал 2023 года", - сообщил Заславский.

Заславский также сообщил, что в рамках государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции создана межведомственная отраслевая рабочая группа по сокращению нелегального рынка табачной и никотинсодержащей продукции. В планах ее работы, в частности, вопрос об усилении контроля за трансграничным перемещение этой продукции, введение ответственности для транспортных компаний, усилении ответственности для маркетплейсов за содействие дистанционной торговле и т.д.

Первое заседание рабочей группы назначено на 21 февраля.

Еще одной причиной сохранения нелегалов на рынке он назвал "незавершенность реформирования регуляторики отрасли". "Разновекторные инициативы по регулированию отрасли, наконец, сведены Минфином в один законопроект. И, несмотря на 100-процентную его готовность, он по-прежнему увязает пока в процедурных вопросах согласования между ведомствами и до сих пор не внесен в Госдуму", - отметил он.

Кроме того, сказал Заславский, несмотря на большую работу, которую провел Минфин, не завешена гармонизация ставок акцизов в странах ЕАЭС. "Сохраняющаяся разница в ставках акциза между станами ЕАЭС и при неконтролируемом перемещении товаров между государствами-партнерами влечет физическую доступность дешевых нелегальных сигарет на территории Российской Федерации, - сказал он. - Минимальная цена на одну пачку сигарет в Российской Федерации составляет 117 рублей, в Казахстане - 106, в Белоруссии - 50, в Киргизии - 85. Понятно, что при таком "разбеге" цен и открытых границах снизить уровень незаконного оборота имеющимися инструментами не получится".

Говоря об инициативе по зачислению части доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ, Заславский сообщил, что "Минпромторг ее полностью поддерживает". Предполагается, что зачисление будет проводиться по дифференцированному нормативу, зависящему от объема розничных продаж. Вместе с тем он считает, что для того, чтобы этот механизм полностью заработал, необходимо предоставить субъектам соответствующие полномочия в осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

По данным Росстата, табачные предприятия РФ в 2022 году произвели 222 млрд штук сигарет, что на 7% меньше, чем годом ранее.