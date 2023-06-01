Госдума приняла закон о госрегулировании оборота табачной продукции

Он предполагает наделение Росалкогольрегулирования правом контролировать и оборот сигарет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении проект отдельного отраслевого закона, который по аналогии с алкогольным рынком устанавливает государственное регулирование производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Основной законопроект № 310882-8, а также корреспондирующие поправки в другие законодательные акты № 310820-8 подготовил Минфин.

В качестве модели регулирования министерство предложило использовать действующую систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка. Ранее в России не было отдельного закона, регулирующего производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции.

Закон предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Предусмотрена также обязанность производителей регистрировать основное оборудование для производства продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать.

Законопроект не предполагает лицензирования розничной продажи, но при этом предусмотрен запрет розничной продажи табачных изделий, никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке, вводятся отдельные ограничения по перемещению продукции, обязательное наличие сопроводительных документов, маркировки при обороте.

Предполагается также расширение функций Росалкогольрегулирования, наделение его правом контроля в сфере табачной и никотинсодержащей продукции. Служба, как сообщалось ранее, может быть переименована в Росалкогольтабакконтроль.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В Госдуме также находится на рассмотрении проект поправок в Уголовный кодекс (№ 310855-8), документ вводит ответственность за производство, закупку, поставку, хранение табачных изделий без соответствующей лицензии, максимальный размер штрафа - 4 млн рублей, а лишение свободы - на срок до пяти лет.

Также Дума рассматривает поправки к КоАПу (№ 310899-8), по которым, производство или оборот табачной продукции без лицензии может повлечь административный штраф в максимальном размере до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток. Эти законопроекты прошли первое чтение, но поправок к ним пока не представлено.