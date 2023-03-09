Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

BYD инвестирует в производство коммерческих электромобилей $20 млрд до 2025 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей BYD планирует расширить модельный ряд коммерческих транспортных средств на электроприводе, представив сразу несколько новых моделей на рынках Китая, Японии и Европы в ближайшие три года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

BYD производит главным образом легковые электромобили, конкурируя на этом рынке с Tesla Inc., и также выпускает электробусы. Однако в январе-феврале этого года компания продала 2774 других транспортных средств – в 10 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечает WSJ. Каталог на сайте компании содержит фургоны, крупные грузовики, бетономешалки и машины для уборки улиц.

По словам источников, компания запланировала инвестировать в подразделение по выпуску электрогрузовиков и специализированных машин $20 млрд до 2025 года. Средства пойдут на НИОКР и расширение производственных мощностей.

Представитель BYD отклонил просьбу о комментарии.

Увеличение присутствия на рынке коммерческих транспортных средств может помочь компании компенсировать ожидаемое замедление роста рынка электромобилей в Китае, пишет WSJ. В прошлом году на машины с электроприводом пришлось 26% всех продаж новых пассажирских автомобилей в стране против всего 6% двумя годами ранее. По оценке аналитиков ING Group, в текущем году доля увеличится незначительно, до 27,5%.

Акции BYD в Гонконге в четверг подорожали на 0,6%. С начала года капитализация компании выросла на 13,6%.

BYD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

Грузинская оппозиция проведет новый митинг у здания парламента

Credit Suisse отложил публикацию годового отчета после ночного звонка SEC

Власти Грузии на фоне протестов отозвали законопроект об иноагентах

Более 130 участников акции протеста задержаны в Тбилиси

Цена нефти Brent стабилизировалась после снижения во вторник и среду

Цена нефти Brent стабилизировалась после снижения во вторник и среду

Что случилось этой ночью: четверг, 9 марта

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

В НАТО заявили, что обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю

Спецназ начал разгон сторонников оппозиции на прилегающих к парламенту Грузии улицах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });