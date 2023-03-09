BYD инвестирует в производство коммерческих электромобилей $20 млрд до 2025 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей BYD планирует расширить модельный ряд коммерческих транспортных средств на электроприводе, представив сразу несколько новых моделей на рынках Китая, Японии и Европы в ближайшие три года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

BYD производит главным образом легковые электромобили, конкурируя на этом рынке с Tesla Inc., и также выпускает электробусы. Однако в январе-феврале этого года компания продала 2774 других транспортных средств – в 10 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, отмечает WSJ. Каталог на сайте компании содержит фургоны, крупные грузовики, бетономешалки и машины для уборки улиц.

По словам источников, компания запланировала инвестировать в подразделение по выпуску электрогрузовиков и специализированных машин $20 млрд до 2025 года. Средства пойдут на НИОКР и расширение производственных мощностей.

Представитель BYD отклонил просьбу о комментарии.

Увеличение присутствия на рынке коммерческих транспортных средств может помочь компании компенсировать ожидаемое замедление роста рынка электромобилей в Китае, пишет WSJ. В прошлом году на машины с электроприводом пришлось 26% всех продаж новых пассажирских автомобилей в стране против всего 6% двумя годами ранее. По оценке аналитиков ING Group, в текущем году доля увеличится незначительно, до 27,5%.

Акции BYD в Гонконге в четверг подорожали на 0,6%. С начала года капитализация компании выросла на 13,6%.