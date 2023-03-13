Аналитики ждут щедрых дивидендов от Сбербанка

Они допускают, что банк выплатит акционерам вплоть до 100% прибыли за 2022 год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк может направить на выплату дивидендов за 2022 год больше заложенных в дивидендной политике 50% чистой прибыли по МСФО, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты составила 295,8 млрд рублей (без учета СПОД - 300,2 млрд руб.).

Сбербанк может направить на выплату дивидендов за 2022 год 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует 12 рублям на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, прогнозирует старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Планы сохранить субординированный кредит на 150 млрд рублей в капитале Сбербанка являются позитивным сигналом, пишет эксперт в обзоре. Это подчеркивает, что интересы акционеров (и выплаты дивидендов в частности) остаются приоритетом для кредитной организации, отмечает он.

Старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева тоже ждет, что Сбербанк направит 100% прибыли за 2022 год на дивиденды. По ее расчетам, если брать прибыль банка без учета доли миноритариев (275,1 млрд рублей), выплаты могут составить 12,2 рубля на одну акцию.

С учетом уровня достаточности капитала и отсутствия планов по возврату суборда Сбербанк мог бы направить на дивиденды всю прибыль за 2022 год, отмечает старший аналитик ИБ "Синара" Ольга Найденова. При этом официальный прогноз эксперта составляет 10,9 рубля на акцию. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено 246,2 млрд рублей, или 91% от чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Независимые эксперты Михаил Шлемов и Светлана Асланова считают, что Сбербанк может выплатить дивиденды в размере 7 рублей на одну акцию. В этом сценарии на выплаты может быть направлено 158,1 млрд рублей, что составляет 58% от чистой прибыли за 2022 год.

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 586 948 тысяч обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

В сценарии с распределением 50% прибыли (135,3 млрд рублей) на дивиденды выплаты за 2022 год могут составить 6 рублей на одну акцию.

Достаточность базового капитала Сбербанка в 2022 году по МСФО составила 14,8%. В 2023 году этот показатель прогнозируется в районе 15%.

Решение о размере дивидендов Сбербанка за 2022 год будет принято в марте, сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат, сообщил на прошлой неделе глава банка Герман Греф. "Действительно, у нас хорошие показатели, и мы в марте должны будем принять решение на правлении, на наблюдательном совете о размере дивидендов, которые мы будем выплачивать. Пока я не готов озвучить конкретную цифру, мы рассматриваем различные сценарии, поэтому возможны разные варианты", - сказал он тогда.

Возможность выплаты промежуточных дивидендов Сбербанк сейчас не рассматривает, добавил Греф. "Сегодня мы имеем нагрузку на капитал и ликвидность один раз в год. Вы предлагаете нам это иметь два раза в год, пока мы обойдемся без такого роста стресса, лучше один раз в год", - заявил он.

Глава Сбербанка также отметил, что некоторые версии механизма windfall tax (разового налогового платежа в бюджет из дополнительной прибыли компаний) предусматривают участие Сбербанка в нем. Банк заложил возможность этой выплаты в прогноз своих результатов на 2023 год, не ждет большого влияния на них.

Государство ждет от Сбербанка дивиденды за 2022 год "не меньше" заложенных в политике 50% прибыли. "Да, ожидаем (выплаты дивидендов по итогам 2022 года - ИФ). Стандартный подход, который прописан в дивидендной политике Сбербанка - не меньше 50% (прибыли на дивиденды - ИФ). Дальше будем обсуждать", - говорил в начале февраля замглавы Минфина Владимир Колычев.

Дивиденды за 2021 год Сбербанк не выплачивал. Банк России рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

США в апреле 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство России.