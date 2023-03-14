Правкомиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению "Татнефтью" ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres, сообщается в релизе иностранной компании.

"Согласно постановлению (...), общая допустимая цена сделки, определенная комиссией, составляет 23,05 млрд рублей. Будет применяться фактический обменный курс рубля/евро, установленный Центральным банком России на день платежа. Исходя из базового курса Refinitiv (...) на 13 марта 2023 года, цена, утвержденная правительственной комиссией России, составит 286 млн евро", - говорится в сообщении.

Nokian Tyres отмечает, что пока сохраняются значительные неопределенности, связанные с транзакцией и ее сроками. Окончательное закрытие сделки зависит, среди прочего, от успешного завершения проверки на соответствие недавним санкционным нововведениям.

Как сообщалось, финская компания анонсировала уход с российского рынка летом прошлого года. В октябре стало известно, что она продаст активы в РФ "Татнефти". Предполагалось, что цена сделки составит около 400 млн евро.

В феврале 2023 года ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении у компании Nokian Tyres 100% долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина".

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж.