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Минюст США, SEC и ФРС проводят проверки в связи с крахом Silicon Valley Bank

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют ситуацию вокруг Silicon Valley Bank, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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Расследования носят предварительный характер и, возможно, не приведут к обвинениям в адрес финансового института, отмечает газета.

Silicon Valley Bank (материнская компания - SVB Financial Group) 10 марта перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC). Регулятор передал активы банка новому юрлицу и пообещал обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам.

Банк стал жертвой оттока средств вкладчиков. 9 марта его клиенты пытались вывести в общей сложности $42 млрд, или четверть всех средств на депозитах в Silicon Valley Bank. В результате банку пришлось продать US Treasuries и другие облигации из своего портфеля с крупным убытком.

Американские регуляторы, в частности, намерены проверить сделки по продаже акций SVB Financial ее топ-менеджерами за несколько дней до краха банка, отмечают источники WSJ.

По данным SEC, главный исполнительный директор SVB Financial Грег Беккер и главный финансовый директор Дэниел Бек продали акции финкомпании в конце февраля. Беккер реализовал опцион на покупку 12 451 акции 27 февраля и в этот же день продал их, заработав порядка $2,3 млн. Бек продал бумаги на сумму более $575 тысяч, что составляло примерно треть его пакета.

Оба топ-менеджера продали акции в рамках персональных планов, подготовленных за 30 дней до этого.

В отчете Silicon Valley Bank за 2022 год подчеркивалось, что операции банка в значительной мере сфокусированы на кредитовании биотехнологических и IT-стартапов. При этом в феврале Беккер заявлял, что фокусировка банка на этих отраслях не создает риска чрезмерной концентрации его активов.

По данным источников Bloomberg, Федеральная резервная система США проводит собственную проверку, в частности, в связи с тем, что Silicon Valley Bank более полугода работал без директора по управлению рисками. Ранее SVB сообщила, что занимавшая этот пост Лаура Изуриета перестала выполнять свои обязанности в апреле 2022 года, хотя покинула банк только в октябре. Новый директор по управлению рисками в банке появился лишь в декабре, им стала Ким Олсон.

Silicon Valley Bank США Минюст SEC ФРС Грег Беккер Дэниел Бек Лаура Изуриета
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