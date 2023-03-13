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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Доходность госбумаг по всему миру продолжает падать из-за банковского кризиса в США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доходность гособлигаций по всему миру продолжает снижаться, поскольку банковский кризис в США усиливает интерес инвесторов к менее рискованным активам.

Участники рынка ожидают, что нестабильность в финансовом секторе побудит Федеральную резервную систему несколько смягчить денежно-кредитной политику. При этом последствия банковского кризиса вряд ли нанесут большой ущерб экономике, сообщает MarketWatch.

Двухлетние госбумаги США могут продемонстрировать самое значительное за три дня падение доходности с октября 1987 года. В том числе в ходе торгов в понедельник она упала более чем на 40 базисных пунктов - до 4,17% годовых.

Доходность десятилетних US Treasuries опустилась до минимума за последние пять недель - до 3,5% годовых с 3,7% в пятницу, отмечает Trading Economics.

Доходность аналогичных по сроку обращения гособлигаций Германии опустилась на 24 б.п. - до 2,27% годовых, британских - на 25 б.п., до 3,39% годовых, австралийских - на 6 б.п., до 3,53% годовых, японских - на 9 б.п., до 0,31% годовых.

Между тем аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. и RBC Capital Markets не исключают резкого скачка доходности десятилетних гособлигаций США до 4% годовых на фоне активных действий финрегуляторов по спасению обанкротившихся банков, пишет агентство Bloomberg.

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"На этой неделе возможны 4%, если опасения относительно банковского сектора утихнут, а данные по индексу потребительских цен в США окажутся сильными", - заявил аналитик RBC в Сингапуре Элвин Тан по поводу доходности десятилетних UST. При этом он добавил, что в любом случае "волатильность останется высокой".

"Власти США быстро предприняли смелые шаги для того, чтобы гарантировать, что ничего неожиданного не произойдет", - полагает старший аналитик по облигациям MUFG Кента Иноуэ. Доходность двухлетних американских бондов может подскочить до 5%, поскольку инвесторы делают ставку на то, что "крах SVB не будет представлять системного риска и не приведет к финансовому кризису", отметил он.

Как сообщалось, американский Silicon Valley Bank в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

В связи с этими событиями Федеральная резервная система анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

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