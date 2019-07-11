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Ввоз алмазов в Бельгию в I полугодии снизился на 20%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ввоз алмазов в Бельгию в I полугодии 2019 года снизился на 19,6% в годовом измерении, до 39,734 млн карат против 49,436 млн карат годом ранее, а в денежном выражении - на 26%, до $4,36 млрд, свидетельствуют данные Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC). В Антверпене находятся крупнейшие мировые алмазные биржи.

В июне импорт алмазного сырья снизился на 8,5% в годовом измерении, до 7,28 млн карат, которые оцениваются в $680,7 млн. Средняя цена импорта алмазов в июне 2019 года составила $93,46 за карат против $135,6 в мае и $108,58 в июне 2018 года.

В Бельгию стекается основной объем алмазного сырья, который перераспределяется по огранщикам. Поэтому с определенной долей вероятности можно считать, что цена импорта алмазов в Бельгию отражает цены производителей, а цена экспорта - цены "вторичного рынка", по которым сырье попадает к огранщикам. Однако снижение стоимости может объясняться и ухудшением ассортимента экспортируемого сырья.

Средняя цена экспорта алмазов из Бельгии составила в июне 2019 года $84,9 за карат по сравнению с $110,6 в мае.

В 2019 году ситуация на рынке алмазов ухудшилась, так как в сегменте огранки скопились значительные стоки бриллианты, а накопившиеся прблемы снижают рентабельность гранильного бизнеса, который является основным потребителем алмазного сырья.

Бельгия Антверпен AWDC

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