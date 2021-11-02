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"СИБУР" выплатит 36 млрд рублей дивидендов за III квартал

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" по итогам третьего квартала 2021 года планирует выплатить дивиденды в размере 14,15 рубля на акцию. Такую рекомендацию внеочередному собранию дал совет директоров ПАО.

В совокупности это будет 36,265 млрд рублей, что составляет ровно 50% от скорректированной чистой прибыли за третий квартал - 72,531 млрд рублей.

Собрание акционеров компании пройдет в заочной форме 2 декабря. Список лиц для получения дивидендов установлен на 11-й день с даты принятия собранием решения о выплате дивидендов.

В соответствии с новой дивидендной политикой, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

Это будут первые дивиденды, которые "СИБУР" выплатит своим как старым, так и новым акционерам - бывшим владельцам "ТАИФа". Как сообщалось, в начале октября завершилось вхождение в состав "СИБУРа" 100% АО "ТАИФ", куда входят "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и ТГК-16.

Накануне закрытия сделки (по итогам первого полугодия) "СИБУР" выплатил акционерам за первое полугодие 110,1 млрд рублей, а также 50% обыкновенных акций (44% уставного капитала) "НИПИГАЗа".

По итогам сделки доля Леонида Михельсона в "СИБУРе" снизилась до 31%, Геннадия Тимченко - до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - 8,5%, "СОГАЗа" - 10,625%, действующего и бывшего топ-менеджмента - 12,325%, а также акционеры "ТАИФа" - 15%.

СИБУР ТАИФ Леонид Михельсон

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