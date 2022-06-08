Акционеры "СИБУРа" 30 июня решат вопрос о дивидендах за I квартал 2022 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "СИБУРа" на внеочередном собрании 30 июня в заочной форме рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2022 года, сообщила компания.

13 мая акционеры "СИБУР Холдинг" должны были утвердить финальные дивиденды за 2021 год, но информация об их решении не раскрыта, равно как и полученная за 2021 год чистая прибыль компании.

В соответствии с дивидендной политикой компании, минимальный коэффициент дивидендных выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Прибыль корректируется на величину курсовых прибылей/убытков, а также результата приобретения/продажи дочерней компанией и переоценки соответствующих обязательств и/или активов.

В начале октября 2021 года "СИБУР" завершил присоединение нефтехимических активов "ТАИФа", и его новые акционеры уже получили первые дивиденды - по итогам III квартала 2021г было выплачено 50% прибыли, или 36,27 млрд рублей.

По итогам первого полугодия "СИБУР" выплатил акционерам 110,1 млрд рублей, а также 50% обыкновенных акций (44% уставного капитала) "НИПИГАЗа".

Нынешними акционерами "СИБУРа" являются бизнесмен Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" (12,325% - из них у Кирилла Шамалова - 3,3%, у Дмитрия Конова - 2,59%), акционеры "ТАИФа" - 15%.