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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Samsung предварительно оценил падение квартальной операционной прибыли более чем в 20 раз

Это будет самый низкий показатель со времен кризиса 2009 года

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, оценивает падение операционной прибыли в первом квартале более чем в 20 раз.

По предварительным расчетам, операционная прибыль в январе-марте находилась в диапазоне 500-700 млрд вон ($450 млн) по сравнению с 14,12 трлн вон за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Выручка снизилась до 62-64 трлн вон против 77,78 трлн вон годом ранее.

Таким образом, Samsung в прошедшем квартале получила самую низкую прибыль со времен финансового кризиса 2009 года, отмечает Bloomberg.

Samsung также сообщил, что сокращает производство определенных видов чипов памяти на "значительный уровень" для оптимизации производственных операций. Компания не назвала конкретных цифр, пишет MarketWatch. При этом в Samsung отметили, что у компании есть достаточный запас этих чипов для удовлетворения колебаний спроса.

Окончательная отчетность Samsung за первый квартал будет опубликована в конце апреля.

Котировки акций компании выросли на 4,5% по итогам торгов в Сеуле в пятницу. Рыночная стоимость Samsung за последний год уменьшилась на 4%, в то время как фондовый индекс Kospi потерял 7,7%.

Samsung Южная Корея
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