Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

Операционная прибыль при этом рухнула в 3,2 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, тогда как операционная прибыль рухнула в 3,2 раза на фоне резкого падения спроса в подразделениях чипов памяти и смартфонов.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 23,84 трлн южнокорейских вон (около $19,4 млрд), операционная прибыль - 4,31 трлн вон.

Выручка Samsung в отчетном периоде опустилась примерно на 8%, до 70,5 трлн вон.

Выручка подразделения компании по производству полупроводников составила 20,07 трлн вон, операционная прибыль - 270 млрд вон.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал квартальную выручку в размере 9,31 трлн вон, операционную прибыль - 1,82 трлн вон.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 26,9 трлн вон, операционную прибыль - 1,7 трлн вон.

Доходы подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составили 15,58 трлн вон, операционный убыток - 60 млрд вон.

По итогам всего 2022 года Samsung увеличила чистую прибыль на 39,5%, до 55,6 трлн вон, выручка выросла на 8% и достигла рекордных 302,2 трлн вон. Операционная прибыль составила 43,38 трлн вон.

Samsung ожидает, что спрос начнет восстанавливаться во втором полугодии 2023 года, однако макроэкономическая неопределенность сохранится.

Акции Samsung подешевели на 3,5% по итогам торгов во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 16,6%.