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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Samsung Electronics заняла у своей "дочки" $16 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co. взяла у своей дочерней компании Samsung Display Co. кредит в размере 20 трлн вон ($15,78 млрд) для финансирования инвестиционной программы, сообщает агентство Bloomberg.

Соответствующее соглашение было подписано во вторник. Кредит был выдан сроком до августа 2025 года под 4,6% годовых. Samsung владеет 85%-ной долей в Samsung Display.

В январе руководство Samsung объявило, что капзатраты в текущем году останутся примерно на уровне прошлого года, когда они составили $39 млрд. Компания получает основную долю выручки на рынке смартфонов: она производит сами устройства, а также чипы и дисплеи для своих конкурентов. Samsung ожидает сокращения продаж смартфонов в 2023 году, однако надеется на долгосрочный рост.

Акции Samsung подорожали на 0,5% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,3%.

Samsung Electronics Samsung Display
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