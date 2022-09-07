Прибыль до налогообложения страховщиков РФ в I полугодии упала на 62%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль российских страховщиков по итогам первого полугодия 2022 года снизилась на 62% - до 46,1 млрд рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что во втором квартале 2022 года страховщики получили убытки. "Это произошло из-за отрицательного результата инвестиционной деятельности", - поясняет ЦБ.

По итогам первого полугодия 2022 года убытки страховщиков от инвестиционной деятельности составили 130,8 млрд рублей. "Причиной убытков стала отрицательная переоценка валютных активов на фоне укрепления рубля. Влияние на потери от операций с финансовыми инструментами оказали волатильность российского финансового рынка, а также снижение рынка иностранных ценных бумаг, вложения в которые были характерны для программ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)", - говорится в обзоре ЦБ.

Почти три четверти снижения показателей инвестиционной деятельности пришлось на страховщиков жизни. Результаты от страховых операций, напротив, выросли.

В результате сокращения прибыли рентабельность страховых компаний также незначительно снизилась, но по-прежнему осталась на высоком уровне, подчеркивается в обзоре регулятора. Рентабельность капитала в первом полугодии 2022 года составила 17,4%, рентабельность активов - 4%.

Совокупная величина активов страховщиков на конец июня 2022 года составила 4,3 трлн рублей, снизившись на 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, капитал страховщиков - 1 трлн рублей (минус 0,6%).

Структура активов во втором квартале 2022 года изменилась: доля корпоративных облигаций снизилась до 22,6%, доля государственных облигаций выросла до 20%, доля депозитов - до 15,9%. В абсолютном выражении объем вложений в государственные облигации за квартал практически не изменился, за первое полугодие 2022 года - увеличился, страховщики в первом квартале перенаправили средства в этот инструмент из вложений в корпоративные облигации на фоне сужения спреда между доходностями.

"Средства от продажи и погашения части корпоративных облигаций страховщики также размещали на депозитах в кредитных организациях: в условиях повышения ставок в начале квартала на фоне ужесточения ДКП в конце февраля привлекательность рассматриваемого инструмента выросла. Помимо динамики фондового рынка, влияние на структуру активов страховщиков оказало использование частью страховщиков предоставленной Банком России возможности до конца года использовать при расчете обязательных нормативов справедливую стоимость приобретенных до 18 февраля 2022 года финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года", - поясняет ЦБ в обзоре.

По данным регулятора, число страховщиков за второй квартал 2022 года сократилось на две компании - до 144 организаций. При этом концентрация российского страхового рынка усилилась. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов составила 87,6%, увеличившись на 1,4 п.п. за год.