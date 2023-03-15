Решение о бессрочном обнулении налога на прибыль для IT- сферы примут в III квартале

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Решение о возможности введения бессрочно нулевой ставки по налогу на прибыль для IT-компаний будет приниматься по итогам II-III квартала, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"Так как налог на прибыль - это, в основном, источник пополнения региональных бюджетов, поэтому мы смотрим, как себя будут чувствовать IT-компании по итогам II-III квартала, посмотрим на их экономику и исходя из этого будем решение принимать", - сказал министр.

В июле 2022 года был принял закон, устанавливающий нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до конца 2023 года.

О том, что Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний, 14 марта сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы министерства Александра Шойтова полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.