"Вымпелком" отказался от иска к ЦБ о регулировании выплат по евробондам

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ПАО "Вымпелком" к Банку России, связанному с регулированием выплат по еврооблигациям, из-за его отзыва, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Причины отказа от иска не уточнялись, в компании комментировать их не стали.

"Вымпелком" 13 января подал иск к ЦБ, в котором попросил признать недействительным один из пунктов официального разъяснения регулятора от 23 ноября, где уточнялось, какие российские юридические лица имеют обязательства, связанные с еврооблигациями. Тогда же компания просила суд приостановить действие этого пункта в качестве обеспечительной меры по иску, но получила отказ.

Разъяснение ЦБ должно было уточнить трактовку указа президента Владимира Путина, обязывающего российские компании, имеющие в обращении евробонды, решить проблему доведения платежей до держателей с правами в российских депозитариях через раздельные выплаты или предоставление российским инвесторам локальных "замещающих" облигаций.

Как говорится в разъяснении, такие обязательства возникают, если российское юрлицо указано в эмиссионной документации иностранной организации, выпустившей евробонды (например, оно является поручителем или получателем средств от размещения), если российское юрлицо входит в одну группу лиц вместе с иностранным эмитентом еврооблигаций, а также если российское юрлицо/иностранный эмитент прямо или косвенно осуществляет контроль за иностранным эмитентом еврооблигаций/российским юрлицом. Разъяснение вступило в силу с момента его публикации, то есть должно распространяться на выплаты после 23 ноября.

Аналитики отмечали, что действие указа, если руководствоваться разъяснением регулятора, должно распространяться на еврооблигации телекоммуникационного холдинга VEON, российской "дочкой" которого является "Вымпелком". VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против России.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON было условием согласования властями сделки по продаже "Вымпелкома". Ранее в феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. На следующий день после объявления о получении VEON разрешения правкомиссии, "Алор Брокер" сообщил, что предложил держателям одного из выпусков долларовых евробондов холдинга, права на которые учитываются российскими депозитариями, выкупить эти еврооблигации или обменять их на новые биржевые облигации "Вымпелкома".

Российские держатели евробондов VEON, пока холдинг согласовывал с властями судьбу своего ключевого актива, подали целую серию исков в арбитражные суды. По существу ни один из этих исков еще не разбирался, рассмотрения пока назначены на февраль-апрель.