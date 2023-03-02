Силуанов заявил, что концепция windfall tax "детально согласована"

В ближайшее время поправки поступят в Думу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти и бизнес согласовали концепцию windfall tax – разового налогового платежа из дополнительной прибыли 2021-2022 гг., которую принесла компаниям благоприятная ценовая конъюнктура, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Вскоре соответствующий законопроект должен поступить в Госдуму.

"В чем смысл нашего предложения? Он заключается в следующем. Что за последние годы - 2022 год, 2021 год - мы видим достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. И мы предложили нашим бизнес-партнерам часть конъюнктурных сверхдоходов перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять не один год – предыдущий, а взять прирост доходов бизнеса за период 2022-2021 годов и отнести к периоду 2019-2018 годов, минуя 2020 ковидный год", - сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.

Часть разницы между объемами доходов в этих периодах Минфин предложил "централизовать в бюджете на государственные нужды", отметил он.

Именно такую схему описывали ранее на этой неделе источники "Интерфакса", знакомые с ходом обсуждения. Что касается размера взноса, то, по их данным, он может быть рассчитан исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за двухлетний период.

"Мы благодарны бизнесу, наши предложения были услышаны. Мы эти предложения обсуждали с предпринимателями, детально согласовали, и в ближайшее время будем готовы уже выходить с законодательной инициативой в парламент, с тем, чтобы эту идею можно было в текущем году реализовывать", - заявил Силуанов в интервью.

Он подтвердил ранее звучавшую оценку поступлений в бюджет от windfall tax – порядка 300 млрд рублей.

На фоне общей доходной базы бюджета – 26 трлн рублей – это не столь значимая сумма, но "деньги достаточно существенные для финансирования тех программ, социальных программ, которые мы проводим и будем проводить в текущем году, которые, собственно, поддержат и людей, и наши инфраструктурные планы", заключил Силуанов.