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Bloomberg сообщил о нежелании банков UBS и Credit Suisse объединяться

Такой вариант наряду с другими обсуждается с правительством Швейцарии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - UBS Group AG и Credit Suisse Group AG не хотели бы вынужденного объединения, однако такая возможность рассматривается наряду с другими сценариями, обсуждаемыми банками с правительством Швейцарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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По словам одного из источников, UBS предпочел бы сфокусироваться на собственной стратегии и не хочет брать на себя риски, ассоциирующиеся с Credit Suisse.

Credit Suisse же надеется, что помощь от швейцарского Центробанка (SNB), полученная накануне, даст ему время для реорганизации бизнеса.

16 марта банк был вынужден прибегнуть к кредитной линии SNB, чтобы поддержать ликвидность и успокоить инвесторов после более чем 30%-ного падения стоимости его акций. Он сообщил, что SNB открыл ему кредитную линию на 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Кроме того, Credit Suisse объявил о намерении досрочно погасить облигации на сумму $2,5 млрд.

По словам источников Bloomberg, как UBS, так и Credit Suisse рассматривают слияние как крайнюю меру.

Credit Suisse также может рассмотреть возможность разделения бизнеса, при котором его операции в сфере wealth management будут проданы UBS или другому покупателю, а швейцарское подразделение выделено в самостоятельную компанию для защиты депозитов, говорят источники.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. считают поглощение Credit Suisse более крупным конкурентом наиболее вероятным сценарием развития ситуации.

Эксперты Keefe, Bruyette & Woods назвали кредитную линию SNB "лейкопластырем", который даст Credit Suisse немного времени, отметив высокую вероятность разделения операций банка.

Власти Швейцарии опасаются, что объединение Credit Suisse и UBS приведет к потерям рабочих мест, отмечает Bloomberg. В то же время правительство предпочло бы решить ситуацию внутри страны и больше всего заботится о защите вкладчиков.

Акции Credit Suisse теряют в цене 1,1% на торгах в пятницу. За последний год их стоимость упала на 72%.

Швейцария UBS Credit Suisse SNB JPMorgan Chase Keefe Bruyette & Woods
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