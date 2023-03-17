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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Рост акций Сбербанка достиг 7,5-8,3% на новостях о рекордных дивидендах за 2022 год

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рост обыкновенных акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже в пятницу достиг 8,3% (до 190,06 рубля за штуку), привилегированные акции банка подорожали на 7,5% (до 187 рублей за штуку) на новостях о рекордных дивидендах за 2022 год.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд рублей, что соответствует 25 рублей на акцию и доходности около 15% годовых, заявил журналистам глава банка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

"Сегодня мы хотим отблагодарить наших акционеров за доверие и поддержку беспрецедентным решением - наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд рублей. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие 5 месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения", - заявил Греф.

Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. "Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли", - отметил глава Сбербанка.

Дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны. Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 мая.

Сбербанк Герман Греф Московская биржа
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