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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Индекс потребдоверия в США в феврале обновил максимум за 13 месяцев

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в феврале повысился до 66,4 пункта с 64,9 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Индекс достиг максимальной отметки с января 2022 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения – до 65 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 72,6 пункта против 68,4 пункта в январе.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода ухудшился до 62,3 пункта по сравнению с 62,7 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце выросли до 4,2% с 3,9% в январе. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на уровне 2,9%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение февральского индекса потребительского доверия будет опубликовано 24 февраля.

США
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