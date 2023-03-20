Рынок акций РФ обновил максимумы с сентября во главе с ВТБ, несмотря на внешний негатив

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост во главе с финансовым сектором на новостях о высоких годовых дивидендах Сбербанка, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая; внешние площадки при этом подают негативные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии. Индекс МосБиржи превысил 2350 пунктов, обновив максимум с сентября 2022 года на фоне ралли акций ВТБ вслед за Сбербанком.

К 11:05 индекс МосБиржи составил 2356,66 пункта (+1,5%), индекс РТС - 956,23 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,5%.

Доллар просел до 75,66 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+8,5%), Сбербанка (+3,9% и +4,1% "префы"), "Газпрома" (+2,8%), Polymetal (+2,6%), "Аэрофлота" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Роснефти" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN заявил на выходных, что ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Как известно, самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Подешевели расписки OZON (-1,1%), акции "НЛМК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "РусГидро" (-0,1%).

С 20 по 22 марта состоится государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в понедельник визит начнется с переговоров в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", в них нет ограничителей, ведущего или ведомого, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в китайском издании "Жэньминь Жибао".

Председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в "Российской газете", заявил, что Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках сохраняются пессимистичными, несмотря на попытки регуляторов предотвратить банковский кризис, в то время как рынок акций РФ продолжает подъем.

Рекомендованные дивиденды Сбербанка благоприятны для внутренних настроений. На этой неделе интересным для РФ событием станет визит Си Цзиньпина в Россию и вероятное расширение сотрудничества с КНР. За рубежом продолжат наблюдать за состоянием банковской отрасли и будут ждать заседания ФРС в середине недели.

Цены на нефть опустились до новых минимумов конца 2021 года ввиду сохранения неопределенности в мировой экономике. При умеренно пессимистичном сценарии котировки Brent и WTI уже в ближайшие дни могут взять курс в район $65 и $60 за баррель соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Индекс МосБиржи стремится в район следующего сопротивления 2370 пунктов. Долларовый РТС пока остается ниже ближайшего сопротивления 960 пунктов, отмечает аналитик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, сделка по слиянию UBS AG и Credit Suisse больше напугала инвесторов вероятностью более глубоких проблем. ФРС США активно выдает кредиты через "дисконтное окно", что уже называют окончанием текущего цикла ужесточения. При этом реальные ставки в развитых странах все еще остаются отрицательными. То есть, не успели регуляторы завершить цикл ужесточения, как возникает необходимость для смягчения во имя спасения финансовой системы. Однако до реального смягчения еще далеко, а непосредственными страхами для инвесторов являются вероятные новости об очередных проблемах финансовых организаций, как в Европе, так и США. На этом фоне нефть дешевеет, а золото превысило уровень $2000 за тройскую унцию, отмечает аналитик.

В мире

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ожидали заседания Федеральной резервной системы.

Как сообщалось, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Более того, фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" и готовности помогать им в случае необходимости.

Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов. Несмотря на эту новость акции First Republic Bank упали на 33% по итогам торгов.

Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB.

Заседание Федрезерва состоится 21-22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,6%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже семь заседаний подряд.

Инвесторы продолжают оценивать риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщил MarketWatch.

О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB).

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение после отката на прошлой неделе, который стал самым значительным с лета прошлого года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 по московскому времени составила $71,05 за баррель (-2,6% и -2,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $64,92 за баррель (-2,7% и -2,4% в пятницу).

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.

За пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (+9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6,8%), "Селигдара" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Наука-Связь" (-1,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 составил 28,02 млрд рублей (из них 12,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,04 млрд рублей на акции ВТБ).