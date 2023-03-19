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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Путин написал статью об отношениях России и Китая
Владимир Путин и Си Цзиньпин на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в 2019 году
Фото: Kenzaburo Fukuhara - Pool/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В китайской газете "Жэньминь жибао" опубликована статья президента РФ Владимира Путина "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее", сообщили в Кремле.

Путин отметил в статье, что связывает "большие ожидания" с предстоящими переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России не сомневается, что они придадут "новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества".

Глава государства поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по ситуации на Украине и заявил об открытости Москвы "к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса". Кроме того, российский президент обвинил НАТО в оторванности от реальности, о чем, по его мнению, свидетельствуют требования альянса к РФ в контексте конфликта на Украине.

Путин также выразил уверенность, что торговый оборот России и Китая преодолеет планку в $200 млрд долларов уже в текущем году. При этом важно, что "во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и наши отношения становятся все более суверенными", добавил он.

В понедельник, 20 марта, состоится неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в Россию. Во вторник пройдут переговоры в узком и расширенном составе.

Россия Китай Украина НАТО Владимир Путин Си Цзиньпин
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