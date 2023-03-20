ОМК успешно испытала высокопрочную трубу на 150 атмосфер для "Газпрома"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) и "Газпром" провели испытания высокопрочных труб большого диаметра для магистральных газопроводов высокого давления, сообщила ОМК.

ОМК в рамках программы научно-технического сотрудничества с "Газпромом" изготовила на Выксунском метзаводе трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенок 26,3 мм для трубопроводных систем с рабочим давлением до 14,7 МПа.

Отмечается, что трубы имеют более высокий класс прочности чем те, что сейчас используют в газовой отрасли, и предназначены для строительства газопроводов с рабочим давлением порядка 150 атмосфер, что на 30-50% выше, чем у большей части действующих газотранспортных ниток.

В пресс-службе ОМК "Интерфаксу" уточнили, что "высокопрочные трубы большого диаметра из стали классом прочности К70 для строительства перспективных магистральных трубопроводов, изготовленные ОМК по требованиям заказчика, первыми в России прошли успешные испытания".

Пневматические испытания высокопрочных труб проводились на опытном полигоне ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в Челябинской области, где из них была сварена 200-метровая плеть, имитирующая реальный газопровод.

"Продукция ОМК показала стойкость к протяженному разрушению, при котором разрыв одной трубы приводит к выходу из строя протяженного участка газопровода", - говорится в сообщении.

ОМК - один из крупнейших российских производителей металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. Флагманский актив - "Выксунский металлургический завод".