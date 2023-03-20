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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

ВТБ соберет акционеров для решения вопроса об увеличении капитала

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ВТБ планирует провести внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором будет рассмотрен вопрос о допэмиссии обыкновенных акций банка.

Наблюдательный совет банка, на котором рассматривались дата и повестка собрания акционеров, должен был состояться в понедельник, сообщил банк на ленте раскрытия.

ВТБ в январе уже проводил внеочередное собрание, тогда акционеры утвердили выпуск дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей. Набсовет банка установил, что цена размещения акций в рамках допэмиссии составит 0,017085 рубля, это позволит банку привлечь в капитал до 515,9 млрд рублей.

Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 45 дней с даты опубликования уведомления и исчисляется с 7 февраля по 23 марта 2023 года включительно.

Как говорил глава ВТБ Андрей Костин, банк планирует провести докапитализацию в два этапа. Первая допэмиссия на сумму порядка 150 млрд рублей будет проводиться в первом квартале и будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ.

Вторая допэмиссия, которая планируется во втором квартале, по словам Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на порядка 120 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

ВТБ Андрей Костин ФНБ РНКБ
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