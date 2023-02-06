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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Крупнейший банк Крыма РНКБ докапитализирован на 7,1 млрд рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) докапитализирован на 7,1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Уставный капитал крупнейшего банка Крыма вырос до 52,3 млрд рублей с 45,2 млрд рублей.

Правительство планирует внести 100% акций РНКБ в уставный капитал ВТБ в рамках готовящейся допэмиссии госбанка. Рыночная стоимость акций РНКБ в этих целях была оценена в 48,4 млрд рублей.

Акционеры ВТБ в конце января на внеочередном собрании утвердили выпуск дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей. Банк планирует разместить 30 трлн 19 млрд акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Набсовет ВТБ установил, что цена размещения акций составит 0,017085 рубля, это позволит банку привлечь в капитал до 515,9 млрд рублей.

Новые акции могут быть оплачены денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций РНКБ, а также требованиями по суборду из ФНБ.

РНКБ ВТБ Крым
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