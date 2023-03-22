Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в рамках вторичного размещения могут выкупить пенсионные фонды, сообщило со ссылкой на источники издание Frank Media.

ВТБ в 2023 году планирует провести докапитализацию в два этапа и привлечь в капитал порядка 270 млрд рублей. Первая допэмиссия на сумму порядка 150 млрд рублей состоится в первом квартале и будет оплачена акциями Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также за счет конвертации суборда, выданного в 2014 году из средств ФНБ. Вторая допэмиссия запланирована на второй квартал и, по словам главы ВТБ Андрея Костина, будет "чисто коммерческой". Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд рублей, заявлял Костин.

По данным двух источников Frank Media, инвесторы рыночного размещения акций ВТБ входят в одну группу. Ими станут негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ "Газфонд" и "Газфонд Пенсионные накопления" (куда входят средние "Газпромбанк-фонд" и "Алмазная осень").

Еще один источник указал, что всю допэмиссию выкупит группа пенсионных фондов, не уточняя названия. А источник, близкий к руководству ЦБ, указал, что по сути весь объем идет "одному покупателю", пишет Frank Media.

По информации издания, в четырех пенсионных фондах группы Газпромбанка сконцентрировано 608,3 млрд рублей пенсионных накоплений и 548,5 млрд рублей пенсионных резервов. Кроме того, у ГПБ есть мажоритарная доля в НПФ "Благосостояние" (489,9 млрд рублей резервов), средства которого тоже потенциально могут использоваться в покупке акций ВТБ.

Как указали в пресс-службе ВТБ, вторая допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк. Она предполагает размещение акций на открытом рынке, в ней могут поучаствовать любые инвесторы, поэтому говорить о новом составе акционеров преждевременно. Связанные с группой ВТБ структуры, в том числе "НПФ Открытие", участвовать в размещении не будут, заявили в банке.

Внеочередное собрание акционеров ВТБ, на котором будет рассмотрен вопрос увеличения капитала в рамках SPO, пройдет в заочной форме 25 апреля. Параметры допэмиссии банк пока не раскрывал.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.