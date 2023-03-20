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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:40

Комиссии банков для ЖКУ-компаний за прием оплаты в СБП с 1 мая снизятся вдвое

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России с 1 мая 2023 года вдвое снизит максимальный размер комиссии банков для компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России принял решение с 1 мая 2023 года снизить максимальный размер комиссий банков для таких организаций с 0,4% до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей", - говорится в сообщении.

Для граждан платежи за товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, остаются бесплатными, напомнили в ЦБ.

Система быстрых платежей позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан получать выплаты государства (G2C-операции), а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B-операции) и другие опции.

Банк России СБП
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