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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей

ЦБ создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России создаст программу лояльности для Системы быстрых платежей (СБП), сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"По просьбам банков и по просьбам клиентов мы будем делать в этом году программу лояльности для СБП", - сказала Скоробогатова на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

ЭкономикаДля держателей карт "Мир" и пользователей СБП создадут единую платформу лояльностиЧитать подробнее

Она отметила, что на данный момент программы лояльности существуют только для карт, и успешного примера реализации такой программы в СБП на международной площадке пока нет.

"Мы здесь, наверное, будем одной из первых стран. Но с нашей точки зрения это очень правильно, если мы говорим о клиенте, о банках и вообще о возможности мотивирования всех игроков на этом рынке", - сказала первый зампред ЦБ.

Через полгода регулятор выступит с конкретными предложениями о том, как может выглядеть эта программа, уточнила Скоробогатова журналистам в кулуарах форума.

В январе глава "Национальной системы платежных карт" Владимир Комлев сообщал, что в этом году может быть запущена еще одна платформа лояльности, которая будет единой для клиентов платежной системы "Мир" и СБП. "Пока в СБП реализуются, в первую очередь, розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы если ты оплатил СБП или "Миром" у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги", - говорил Комлев.

ЦБ РФ СБП
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