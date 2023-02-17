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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"Вы знаете, у нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос о планах ЦБ увеличить лимиты для физлиц в СБП.

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На данный момент лимит бесплатных переводов между гражданами в Системе быстрых платежей составляет 100 тыс. руб. в месяц. При переводах свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб за перевод.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан получать выплаты государства (G2C-операции), а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B-операции) и другие опции.

ЦБ РФ
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