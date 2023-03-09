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ЦБ обязал банки до 1 апреля 2024 года обеспечить переводы между юрлицами в СБП

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские банки до 1 апреля 2024 года должны будут обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами, сообщил Банк России.

Кроме того, крупные банки-участники Системы быстрых платежей к 1 октября 2023 года должны будут встроить СБП в свои интернет-банки, если не смогут его предоставлять через мобильные приложения.

Раньше банки были обязаны предоставлять клиентам доступ только через свои мобильные приложения. Однако после введения санкций в отношении крупнейших кредитных организаций их приложения были удалены из популярных магазинов (App Store, Google Play). В связи с этим некоторые клиенты утратили доступ к сервису.

"Если банки с универсальной лицензией не имеют технической возможности предоставить клиентам доступ к СБП через мобильные приложения, то они должны открыть этот сервис в своих интернет-банках. Это позволит клиентам пользоваться системой с разных устройств", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России также упростил процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП. В частности, предоставляется возможность осуществления трансграничного перевода в СБП через иностранный банк-корреспондент кредитной организации, не являющийся косвенным участником системы.

Помимо этого, ЦБ сократил объем публичной информации в справочнике БИК об участниках СБП и иных клиентах Банка России, являющихся нерезидентами (в том числе об их наименовании и адресе).

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