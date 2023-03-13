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Фондовые индексы Европы упали до уровней января вслед за акциями банков

Фондовые индексы Европы упали до уровней января вслед за акциями банков
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник существенным снижением на новостях о банкротстве двух банков в США и опасениях, что проблемы могут перекинуться и на европейскую банковскую отрасль.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 2,4% - до 442,8 пункта, что является минимальным уровнем за последние два месяца. При этом банковский подындекс упал более чем на 5%, отмечает Trading Economics.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 2,6%, германский DAX - на 3%, французский САС 40 - на 2,9%. В результате все три индикатора откатились до уровней января. Итальянский FTSE MIB рухнул на 4%, что стало самым значительным сокращением с июня прошлого года. Испанский индикатор IBEX 35 потерял за день 3,5%.

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Как сообщалось, американский банк Silicon Valley Bank в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Банкротство банка стало крупнейшим с финансового кризиса 2008 года. Также регуляторы закрыли меньший по размеру нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют.

Федеральная резервная система США анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Котировки бумаг германского Commerzbank AG и итальянского Banco de Sabadell SA в понедельник рухнули соответственно на 12,7% и 11,8%, став лидерами снижения среди компонентов индекса Stoxx 600.

Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков - швейцарского Credit Suisse - упали на 9,6%, обновив исторический минимум. Рыночная стоимость Bankinter SA опустилась на 8,5%, BBVA - на 8,2%, UniCredit - на 9%, Barclays - на 6,3%, Standard Chartered - на 6,9%, Intermediate Capital Group - на 6%, Lloyds Banking Group - на 5,1%, BNP Paribas - на 6,8%, Societe Generale - на 6,2%, Credit Agricole - на 3,1%.

Цена бумаг HSBC Holdings Plc снизилась на 4,1%. Банк объявил о покупке британского подразделения Silicon Valley Bank за 1 фунт стерлингов.

Капитализация Sanofi уменьшилась за день на 1,7%. Французский производитель лекарственных препаратов достиг соглашения о покупке американской биофармацевтической Provention Bio Inc. за $2,9 млрд. Главным активом этой компании является препарат TZIELD, единственный одобренный регуляторами США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.

Котировки акций Porsche AG снизились на 3,9%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" увеличил выручку в прошлом году на 13,6%, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Кроме того, вслед за снижением цен на нефть опустилась стоимость бумаг нефтепроизводителей, включая BP Plc - на 4,9%, Shell - на 4,2%, TotalEnergies - на 5%.

Европа
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