В Самарской области летом планируют испытания грузовых беспилотников

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Транспорт будущего" (входит в ГК "Эфко") создает в Самарской области экспериментальный правовой режим (ЭПР) для проведения летных испытаний беспилотных авиационных систем (БАС), локализует основное производство в ОЭЗ "Тольятти", сообщает пресс-служба компании.

"Летные испытания грузовых беспилотников могут начаться в регионе в конце мая - начале июня 2023 года", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ЭПР предусматривает изучение, моделирование и тестирование цифровой среды для отработки применения БАС и их встраивания в общее воздушное движение в интересах новых видов бизнеса, связанных с беспилотными технологиями. В ходе летных испытаний БАС станет возможна доставка лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторинг и обработка сельскохозяйственных угодий средствами БАС, отмечается в сообщении.

"Организация беспилотного воздушного движения - один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это повысит безопасность полетов всех аппаратов", - заявил через пресс-службу гендиректор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными компанией совместно с региональным правительством.

По словам Козаренко речь идет о создании мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные структурные элементы, комплектующие, а также отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.

Отмечается, что основное производство "Транспорта будущего" будет локализовано в ОЭЗ "Тольятти".

Заявка на введение в регионе ЭПР была подана в Минэкономразвития 17 марта. Стратегическим партнером компании в создании и эксплуатации ЭПР выступает научно-исследовательский центр "Аэроскрипт".

В настоящее время модельный ряд компании представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси (первый полет в октябре 2021 года) и грузовым БАС грузоподъемностью 200 кг (апрель 2022 года).

В феврале этого года Козаренко сообщил, что "Транспорт будущего" вложил в проект по беспилотникам более 3 млрд рублей.

ООО "Транспорт будущего" зарегистрировано в 2021 году в Белгородской области, входит в ГК "Эфко". Компания занимается разработкой беспилотных авиационных систем, базируется на территории инновационного центра "Бирюч".

ГК "Эфко" - один из ведущих производителей масложировой и молочной продукции в России. Компания производит пищевые ингредиенты, используемые в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, а также является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.