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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

РФ запустит грантовую поддержку разработки комплектующих для авиабеспилотников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует запустить программу грантовой поддержки разработки комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на совещании с производителями беспилотников под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Первая большая задача – это развитие спроса. Она включает в себя открытие новых сегментов рынка и снятие избыточных ограничений для применения беспилотников. Второй большой блок – стимулирование разработки серийного производства отечественных беспилотных систем и комплектующих. Здесь будем задействовать два наших базовых инструмента поддержки. Во-первых, Фонд развития промышленности, который уже работает с первыми заявками. Во-вторых, запустим программу грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития", - сказал Осьмаков (его слова приводит пресс-служба правительства).

Он отметил, что для обеспечения спроса были разработаны и согласованы формы плана государственного гражданского заказа. Они направлены основным заказчикам (ФОИВ, госкорпорациям, госкомпаниям), на основе оценок которых будут сформированы госзаказ, меры поддержки и объемы необходимого финансирования. Осьмаков также анонсировал создание отдельного структурного блока Минпромторга, который сфокусируется на поддержке отрасли.

Белоусов в свою очередь отметил необходимость организации профильного образования и насыщения отрасли кадрами. Требуется также создать удобную систему сертификации дронов и обеспечить безопасность их использования, сказал он.

Минпромторг
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