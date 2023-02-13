Правительство утвердило создание комиссии по вопросам развития авиабеспилотников

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением утвердило создание комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС). Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что комиссия будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, регионов и представителей отрасли по вопросам разработки направлений госполитики в сфере развития БАС в России.

Среди таких вопросов - организация разработки, производства и сертификации БАС, средств защиты от их противоправного применения, обеспечение интеграции в единое воздушное пространство, развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотников.