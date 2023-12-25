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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Тольятти запустили производство беспилотников для сельского хозяйства

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Транспорт будущего" открыло первую очередь завода по производству беспилотных авиасистем (БАС) в ОЭЗ "Тольятти", сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки - Гектор S-80. В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тысяч агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.

"Сейчас агродроны - модель БАС с самым понятным коммерческим применением. Мы провели большую работу с партнерами из отрасли сельского хозяйства и создали беспилотники, учитывающие их опыт работы в поле и лучшие мировые практики, - передал через представителя гендиректор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. - Помимо этого, были разработаны мобильные комплексы для наземного обслуживания агродронов и система безопасного использования дронов внутри транспортных коридоров. Планируем, что уже весной дроны "Транспорта будущего" начнут работу по обработке полей в Самарской области в рамках проекта "Дрон-Сервис"".

Вторая очередь завода, как ожидается, будет запущена к июлю, третья - в декабре 2024 года. Всего там должны наладить выпуск 7 моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, корпусных деталей.

"Кластер БАС "Транспорта будущего" в Самарской области предполагает реализацию всей цепочки внедрения БАС в отрасли государства: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание БАС", - отметил Козаренко.

О начале строительства завода было объявлено в апреле 2023 года. Пока "Транспорт будущего" вложил в разработку моделей БАС и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей, общий объем инвестиций в проект, по данным компании, составляет более 7 млрд рублей.

ООО "Транспорт будущего" зарегистрировано в 2021 году в Белгородской области, входит в ГК "ЭФКО". Компания занимается разработкой беспилотных авиасистем, в том числе аэротакси и больших беспилотников массой до 700 кг, которые пока проходят летные испытания.

БАС Тольятти ЭФКО Самарская область
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