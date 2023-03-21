Аналитики ждут "самого непредсказуемого" заседания ФРС с 2003 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США проводит мартовское заседание в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и проблемы в банковской сфере.

Консенсус-прогнозы, составленные Trading Economics и Bloomberg, предусматривают повышение ставки на 25 базисных пунктов на заседании, которое проходит 21-22 марта. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага.

При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы о повышении ставки и теперь полагают, что Федрезерв в марте возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.

"Предстоящее заседание Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) является самым непредсказуемым за всю эпоху forward guidance", - написал в твиттере глава компании Bianco Research Джим Бьянко.

Федрезерв публикует forward guidance, то есть прогнозы относительно будущего направления денежно-кредитной политики, с 2003 года.

"Федрезерв оказался между молотом и наковальней, - сказал профессор Университета Нотр-Дам Кристиан Баумайстер. - Им придется продолжить борьбу с инфляцией, но теперь в условиях повышенных рисков в банковском секторе".

На предыдущем заседании, состоявшемся 31 января - 1 февраля, ФРС повысила ставку на 25 б.п., до 4,5-4,75% годовых.

Сразу после того заседания рынки были уверены, что теперь Федрезерв вернется к привычному темпу изменения ставок на 25 б.п. Однако после ряда статданных, указавших на более медленное, чем ожидалось, замедление инфляции в США, и "ястребиных" выступлений главы центробанка Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидания изменились в сторону повышения ставки сразу на 50 б.п. в марте.

Затем стало известно о закрытии и переходе под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Silicon Valley Bank, 16-го по размеру банка в США. Такая же участь постигла нью-йоркский Signature Bank, а котировки First Republic Bank рухнули на 80%, несмотря на получение банком экстренной помощи в размере $30 млрд. Проблемы банковского сектора заставили инвесторов вспомнить про кризис 2008 года и пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейших действий Федрезерва.

Первыми прогноз, предусматривавший повышение ставки ФРС в марте, отозвали аналитики Goldman Sachs Group (SPB: GS). За ними последовали экономисты британского Barclays, а старший экономист Apollo Global Management Торстен Слок предположил, что Федрезерв и вовсе откажется от планов дальнейшего подъема ставки.

Их оппоненты, включая старшего экономиста Dreyfus and Mellon Винсента Райнхарта, отмечают, что решение не повышать ставку может стать для рынка тревожным сигналом о том, что ФРС боится проблем в финсекторе.

"Мне кажется, если они возьмут паузу, им придется объяснить, что именно вызывает их опасения. Я не уверен, что пауза успокоит рынок", - сказал бывший замглавы ФРС Роджер Фергюсон.

Глава отдела макроэкономических исследований в Renaissance Macro Research Нил Дутта также указал на то, что последние статданные по американской экономике служат достаточным основанием для подъема ставки на 50 б.п., и повышение на 25 б.п. может стать компромиссным вариантом для ФРС.

"Пересмотр оценки ВВП в сторону повышения, сильные данные по розничным продажам, заявкам по безработице и рынку жилья... Мы подошли к этому моменту в довольно хорошем состоянии", - написал Дутта.

Решение ФРС будет объявлено в среду в 21:00 по Москве вместе с обновленными макроэкономическими прогнозами. В 21:30 мск начнется традиционная пресс-конференция Пауэлла по итогам заседания.