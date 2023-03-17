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First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов

First Republic Bank получил $30 млрд помощи от 11 банков и приостановил выплату дивидендов
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американский First Republic Bank получил $30 млрд в виде депозитов от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Тем не менее, акции First Republic Bank упали 17% на дополнительных торгах в четверг, поскольку банк объявил о приостановке выплаты дивидендов.

Как говорится в совместном пресс-релизе 11 банков, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo разместят по $5 млрд на депозитах в First Republic Bank, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley - по $2,5 млрд, а BNY Mellon, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial Corp. и U.S. Banсorp - по $1 млрд.

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"Это решение отражает доверие к First Republic и банкам всех размеров, демонстрируя нашу готовность помочь фининститутам продолжать обслуживать их клиентов. Региональные, средние по размеру и небольшие банки крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США", - отмечается в пресс-релизе 11 банков.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что First Republic Bank рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами.

Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings в среду понизили рейтинги First Republic Bank до уровней спекулятивной категории в связи с оттоком средств с депозитов в банке. Moody's ранее поместило его рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

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В минувшее воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от Федеральной резервной системы и JPMorgan Chase & Co., и располагает ресурсами в объеме более чем $70 млрд.

Кроме того, First Republic Bank заявил, что в отличие от закрытого американскими регуляторами Silicon Valley Bank, фокусировавшегося на кредитовании стартапов, доля счетов подобных клиентов в нем небольшая и составляет лишь порядка 9%.

Капитализация First Republic Bank, составлявшая 8 марта $21 млрд, опускалась до менее чем $5 млрд в четверг. В последний раз банк выплатил дивиденды 9 февраля - в размере $0,27 на акцию.

First Republic Bank JPMorgan Bank of America Citigroup Wells Fargo
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